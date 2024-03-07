Под Авдеевкой строят второй рубеж обороны: в ВСУ рассказали интересные детали

Украина продолжает строительство линии обороны в Донецкой области. В частности, речь идет о возведении обороны на втором рубеже с деревянными траншеями и бетонными бункерами западнее Авдеевки.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о втором рубеже обороны, куда смогут отойти и иногда уже отходят пехотинцы, "выполняющие боевые задания в непосредственной близости". Лыховий говорит, что сейчас инженерно-фортификационные сооружения расположены в двух километрах от бригад.

"В основном, это добротные деревянные траншеи увеличенной глубины до двух метров, которые имеют защиту от FPV-дронов, имеющих щелевое перекрытие от поражения артиллерией, где военные смогут в случае необходимости спрятаться, когда обстрелы будут прицельными. Солдаты их хвалят", — отмечает спикер ОСУВ "Таврия".

Он пояснил, что эти фортификации "не выглядят как стена". Речь идет об укрепрайонах, где есть взводные опорные пункты, бронекапсулы и бетонные бункеры.

"Это разветвленные многие десятки отдельных систем траншей, которые используют элементы рельефа, особенности местности, господствующие высоты, водные преграды. Фортификационные сооружения действуют в комплексе с противотанковыми рвами и капонирами", — рассказал Дмитрий Лыховий.

Напомним, ранее Дмитрий Лыховий рассказывал, что на Донбассе построены серьезные укрепления, чтобы сдерживать наступление россиян. Это строительство началось еще в декабре 2023 года. По его словам, это не сплошная линия, а разветвленная система.

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