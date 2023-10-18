Под Авдеевкой ВСУ взяли в плен наемника из Непала: как он оказался в Украине (видео)

Боевик преодолел едва не полмира, чтобы заработать денег на убийствах украинцев.

Во время боев под Авдеевкой Донецкой области украинские защитники взяли в плен наемника из Непала по имени Бибек Катри, который воевал на стороне РФ.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

По информации Бутусова, боевик Бибек Катри, подписавший контракт с МО РФ и проходящий службу в одной из бригад ВДВ, недавно находился на реабилитации в госпитале на оккупированной части Луганской области после ранений.

Наемник из Непала Бибек Катри во время лечения в российском госпитале / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Там вместе с другим наемником (вероятно тоже из Непала) даже записал видеоролик со словами благодарности за письма от российских детей.

Пленный непалец рассказал, что пошел убивать украинцев, чтобы заработать денег.

"В моей семье проблемы. Моя мать не работает. Нам нужны были деньги. Поэтому я пошел на это. Мой друг предложил пойти в российскую армию. Это больше, чем деньги. Я хотел вернуться к маме успешным. И я пошел", – заявил он.

Уже в плену Бибек Катри сравнил Путина с Гитлером, заявил, что "война – это плохо, ведь люди убивают друг друга" и признал, что "российская система не очень".

Под Авдеевкой ВСУ взяли в плен наемника из Непала

"В армию РФ на контракт непальцы хлынули после того, как в мае Россия упростила доступ к гражданству после года военной службы. Некоторые для этого покинули службу в непальской армии. Русский знать не обязательно – достаточно английского", – подытожил Юрий Бутусов.

Напомним, что другой российский оккупант даже в плену уверял украинских журналистов, что в Украине живут "нацисты, только цивилизованные".

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