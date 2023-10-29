Под Авдеевку опрокинули "Вагнер": наемников ЧВК присоединяют к чеченским подразделениям – ISW

Большое количество "вагнеровцев" присоединилось к разным отрядам "ахматовцев" и действует на нескольких неопределенных участках фронта в Украине.

Остатки ЧВК "Вагнера", похоже, воюют на Авдеевском направлении и подчинены формированиям, подконтрольным Минобороны России. Так, 25 октября российский военный корреспондент опубликовал интервью с командиром российского отдельного гвардейского батальона специального назначения "Арбат", заявившим, что часть батальона почти полностью состоит из бывших наемников "Вагнера".

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

"Командир утверждал, что Авдеевское направление является основным для батальона "Арбат", поскольку подразделение входит в состав "Дикой дивизии Донбасса" и бригады "Пятнашка" – формирование "ДНР", отвечающего за оборону Донецка. Командир отметил, что подразделение" Вагнера" при необходимости направляет операторов беспилотников, специалистов по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и других бойцов в другие подразделения на разных участках фронта", — пишут аналитики.

Корреспондент РФ также отметил, что батальон "Арбат" является частью Вооруженных сил России, и вероятно, что бригада состоит из бывших наемников "Вагнера", подписавших военные контракты непосредственно из Минобороны России после мятежа Евгения Пригожина и/или его смерти.

Также украинский военный обозреватель 25 октября заявил, что под Авдеевкой бои ведут остатки ЧВК.

Украинские и российские источники ранее заявляли, что в район Бахмута переброшены небольшие группы бывших военнослужащих ЧВК "Вагнер", возможно, подконтрольны Минобороны России.

Как отметили аналитики ISW, пока рано определять, какую роль в наступательных операциях россиян на Авдеевку могут сыграть бывшие наемники ЧВК "Вагнер". Командир батальона "Арбат" отметил, что положение батальона на передовой "хорошее, но не лучшее" из-за больших потерь личного состава под Авдеевкой.

Командующий спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил, что Росгвардия набирает бывших бойцов "Вагнера" в чеченские подразделения спецназа "Ахмат". В интервью, опубликованном 28 октября, Алаудинов заявил, что "большое" количество "вагнеровцев" присоединилось к разным отрядам "ахматовцев" и действует на нескольких неопределенных участках фронта в Украине.

Алаудинов также утверждал, что бывшие бойцы "Вагнера" следуют за своими бывшими командирами в части Ахмат.

"Алаудинов отметил, что боевики "Вагнера" "всегда очень уважительно отзывались об "Ахмате", вероятно, пытаясь заглушить дискуссии о возможном напряжении между ЧВК "Вагнера" и чеченскими силами после спора между покойным Евгением Пригожиным и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.... Бывшие силы "Вагнера", раздробленные между МО России и чеченскими подразделениями Росгвардии на разных участках фронта, вряд ли восстановятся как эффективная военная организация, поскольку им не хватит силы. Однако при некоторых обстоятельствах они могут являться тактическими умножителями боевой силы для подразделений, в которые они входят", — говорится в отчете ISW.

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