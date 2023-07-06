Под Бахмутом ликвидировали сербского боевика, воевавшего против Украины с 2015 года

Сербский боевик погиб еще 28 апреля, а его тело было обнаружено только в конце июня.

В Украине ликвидировали сербского боевика Уроша Првуловича, воевавшего на стороне российских окупантов.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Урош Првулович принимал участие в войне против Украины на стороне боевиков так называемой "ДНР" с 2015 года. В ноябре 2018 Првуловича задержало так называемое "МГБ ЛНР". Он провел в заключении несколько месяцев. В 2022 году перешел в ЧВК "Вагнер".

Сербский боевик погиб под Бахмутом еще 28 апреля, а его тело было обнаружено только в конце июня.

На последней фотографии Првуловича в соцсетях можно увидеть, что он получил какую-то награду от главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Првулович также внесен в базу Миротворец. Там указано, что серб участвовал в боевых действиях в районе Дебальцево, был членом "Союза добровольцев Донбасса".

Ранее мы писали, что сербские боевики сражаются в Украине на стороне российских оккупантов. В частности, сообщалось, что в составе ЧВК "Вагнер" против Украины могут воевать до 200 сербов.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал арестовать сербских боевиков ЧВК "Вагнер"

ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму.