"Под Бахмутом – на самом деле фабрика смерти для оккупантов": в ВСУ опровергли ложь врага

Российские захватчики неоднократно заявляли о захвате Бахмута, однако уже восемь месяцев город удерживается силами ВСУ.

Россияне заявляют о якобы захвате Бахмута, чтобы показать своему обществу хоть какой-то локальный успех.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире телеканала "Freeдом".

Так, он описал цель дезинформации со стороны врага.

"Дезинформация двусторонняя. К сожалению, в нашем обществе очень слабо развита информационная гигиена. Вместо того, чтобы посмотреть на ситуацию стратегически, абстрагироваться от населенного пункта и понять, что самая большая страна мира напала на нас, а мы держимся больше года, врагу не удалось взять крупнейшие города и он неоправданно хвастается, что вот-вот возьмет райцентр, в российском обществе прокачивают эту информацию, чтобы показывать хоть какой-то локальный успех", – пояснил представитель ВСУ.

Он отметил, что на самом деле враг под Бахмутом несет бешеные потери.

"История показывает, что похмелье проходит очень быстро. Они хвастаются своими сомнительными успехами, но на самом деле под Бахмутом – фабрика смерти для российских оккупантов. Они постоянно там теряют боеспособность и не будет там никакого "Вагнера", – подчеркнул Череватый.

Напомним, по самым свежим данным британской разведки, в Бахмуте продолжаются активные бои, которые истощают украинские и российские войска. Однако Силам обороны Украины удалось стабилизировать северную линию обороны города.

Заметим, ранее Череватый объяснил, что украинские войска в районе Бахмута выполняют две главные задачи. Речь идет о том, чтобы не дать врагу прорвать оборону, окружить войска и стремительно прорваться для оккупации всей Донетчины. А второе – наносить врагу максимальное поражение.

По данным ВСУ, помимо безвозвратных потерь врага в районе Бахмута, ежедневно по два-три российских оккупанта попадают в украинский плен.

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