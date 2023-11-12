Под Бахмутом — обострение, оккупанты атакуют позиции ВСУ с новой силой

На Бахмутском направлении обострение ситуации. Российские военные перешли из глухой обороны в активную.

Об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

По его словам, за сутки украинские военные отразили 15 атак российской армии. Оккупанты пытаются отбить ранее утраченные позиции.

"Активность на этом направлении началась с новой силой, противник там от обороны перешел к активной обороне, пытается отразить те позиции, которые у него были потеряны. И, соответственно, на Бахмутском направлении и к югу от Бахмута враг пытается давить на наши Силы обороны", – рассказал Фитьо.

Он объяснил, что захватчики пытаются найти слабые места в обороне ВСУ и накрывают украинские позиции артобстрелом.

Напомним, ВСУ за сутки уничтожили 1100 окупантов. Какие потери российской армии по состоянию на 12 ноября 2023 года — читайте по ссылке.

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