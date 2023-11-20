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Под Бахмутом оккупанты кроют ВСУ "огненным снегопадом" — жуткое видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1285
Время на прочтение
1 мин
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Под Бахмутом оккупанты кроют ВСУ "огненным снегопадом" — жуткое видео

Под Бахмутом оккупанты кроют ВСУ "огненным снегопадом"/Фото: скриншот

Россия применяет зажигательные боеприпасы по позициям ВСУ.

Оккупационные войска РФ применяют под Бахмутом зажигательные боеприпасы 2М22С, чтобы сдержать продвижение Сил обороны.

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

На кадрах видно, как оккупанты кроют украинских военных "огненным снегопадом".

"Огненный снегопад. Страшно смотреть. Еще страшнее там быть. Но они одолевают страх и пытаются продвигаться", — написал журналист.

Напомним, эксперт объяснил, как плацдарм на левом берегу Днепра открывает "дорогу в Крым".

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Оккупанты кроют ВСУ "огненным снегопадом"

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Дата публикации
Просмотры
1285
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