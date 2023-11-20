Под Бахмутом оккупанты кроют ВСУ "огненным снегопадом" — жуткое видео

Оккупационные войска РФ применяют под Бахмутом зажигательные боеприпасы 2М22С, чтобы сдержать продвижение Сил обороны.

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

На кадрах видно, как оккупанты кроют украинских военных "огненным снегопадом".

"Огненный снегопад. Страшно смотреть. Еще страшнее там быть. Но они одолевают страх и пытаются продвигаться", — написал журналист.

Напомним, эксперт объяснил, как плацдарм на левом берегу Днепра открывает "дорогу в Крым".

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