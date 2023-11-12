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Под Бахмутом оккупанты пытаются отбить утраченные позиции – Сырский

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Под Бахмутом оккупанты пытаются отбить утраченные позиции – Сырский

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский на Бахмутском направлении/Фото: Military Media Center

На Бахмутском направлении россияне пытаются вернуть ранее утраченные позиции.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал об актуальной ситуации на Бахмутском направлении. Он отметил, что россияне активизировались – пытаются отбить ранее утраченные позиции.

Об этом командующий ВСУ написал в своем Telegram-канале.

"Силы обороны действуют профессионально. Атаки врага отражаются", — добавил генерал-полковник.

Напомним, в ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении обострение ситуации – российские военные перешли из глухой обороны в активную.

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Дата публикации
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245
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