Под Бахмутом погибла парамедик, которая была "ангелом бойцов" (фото)

Под Бахмутом во время эвакуации раненых в пятницу, 3 марта, погибла волонтер, военнослужащая, боевjq медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая.

Об этом сообщает в Facebook Тактическая медицина "Север", а также пишут друзья и собратья Яны.

Яны называли на фронте "Ангелом бойцов".

В Сети рассказывают, что до полномасштабного вторжения России девушка работала в IТ-компании, после 24 февраля 2022-uj начала активно заниматься волонтерством, а в мае пошла служить парамедиком и спасла не одну жизнь.

"Девочка с косичками. Многие работали на стабпунктах и встречали девочку с косичками, больше не встретите, ее убила россия. Боевая медик Яна ("Яра") Рыхлицкая и санитар погибли во время эвакуации раненых под Бахмутом", — пишет один из ее товарищей.

Собратья вспоминают также Яну как "луч солнца и позитив" 93 бригады "Холодный Яр".

"Всегда миллион вопросов, смелая и любознательная, вот такая она — Яра, запомнится нам…", — пишет врач анестезиолог — инструктор TCCC в Вооруженных Силах Украины Николай Демьянюк.

"Она была одной из самых светлых людей, которых я знала. Мне посчастливилось с ней познакомиться. Я постоянно просила у нее совета как и где достать необходимое для ребят. Она всегда находила время ответить и помочь, хотя сама была в аду. Они больше нет. Война", — пишет Наталья Щука, журналистка 1+1, волонтер, которая недавно работает на эвакуации раненых в стабилизационный пункт на позиции "медик-2".

Друзья Яны подчеркивают, что девушка была лучшей была во всем и "вложила в победу Украины, как мало кто делал".

"Ты вложила в победу, как мало кто делал. Без тебя не происходило бы наших волонтерских чудес, ты лучшая была во всем. В итоге отдала самое дорогое. Жаль только, что победу не увидела. Но ты знаешь, что она будет. Мы не остановимся, именно из-за таких, как ты", – говорится в сообщении Татьяны в Facebook.

Напомним, на фронте во время эвакуации раненых погиб медик-доброволец "Госпитальеров" "Нико", приехавший из Швеции спасать жизнь наших защитников.

Как работают и в каких условиях живут "госпитальеры", что наиболее тяжело в войне и что мотивирует ранее эксклюзивно ТСН.ua рассказала парамедик добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" Орыся.

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