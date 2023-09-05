Под Бахмутом пограничники уничтожили вражеский наблюдательный пункт: появилось эффектное видео

Вместе с наблюдательным пунктом уничтожены как минимум два оккупанта.

Под Бахмутом пограничники уничтожили вражеский наблюдательный пункт с оккупантами.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Facebook и обнародовала соответствующее видео.

"Охотятся пограничные "птички"! Уничтожен вражеский наблюдательный пункт. Возле Бахмута аэроразведка ГПСУ обнаружила расположение окупантов и их наблюдательный пункт. В результате слаженных действий с артиллерией ВСУ он уничтожен, а еще – как минимум два организма", — говорится в сообщении.

Охотятся пограничные «птички» Охотятся пограничные «птички»! Уничтожен вражеский наблюдательный пункт Вблизи Бахмута аэроразведка ГНСУ обнаружила расположение окупантов и их наблюдательный пункт. В результате слаженных действий с артиллерией ВСУ он уничтожен, а еще – как минимум 2 организма. Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Вторник, 5 сентября 2023 г.

Напомним, Россия перебрасывает резервы на удержание Бахмута, поскольку боится обвала фронта.

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