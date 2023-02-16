Под Бахмутом пограничники захватили вражеский опорный пункт, уничтожили пятерых оккупантов и взяли в плен "вагнеровца".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Отмечается, что 15 февраля боевой разведывательный дозор пограничников совершил налет на позиции российских оккупантов под Бахмутом.

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"Наши защитники боем захватили один из вражеских опорных пунктов, вошли во вражеский тыл и атаковали оккупантов. Из стрелкового оружия уничтожили до пяти захватчиков, одного взяли в плен", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в плен был взят российский боевик из частной военной кампании "Вагнер".

Пленный вагнеровец и уничтожены 5 захватчиков: как пограничники атаковали врага под Бахмутом Пленный вагнеровец и уничтожены 5 захватчиков: как пограничники атаковали врага под Бахмутом Вчера пограничники совершили налет и захватили опорный пункт оккупантов под Бахмутом. В ближнем бою защитники сломили сопротивление вражеских сил, уничтожили 5 захватчиков и взяли в плен вагнеровца. На экипировку врага внимание не обратить было сложно. Разгрузочный жилет, четыре магазина автомата, граната, бинт и резиновый жгут. Вот и все, что нужно солдату «второй армии мира». #ФортецяБахмут Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Четверг, 16 февраля 2023 г.

Напомним, накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли выразил мнение, что украинские войска не отступят от Бахмута, и описал ситуацию там как "крайне затяжное сражение на истощение с очень высоким уровнем потерь".

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны, благодаря обороне Бахмута украинские бойцы создали условия для предстоящего контрнаступления. Поэтому решение Украины защищать Бахмут может быть стратегически обоснованным, несмотря на потери.

Белый дом спрогнозировал развитие войны в случае захвата Бахмута

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