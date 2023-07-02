Под Бахмутом украинская артиллерия уничтожила вражеский склад боеприпасов: видео

Артиллеристы 77-й отдельной аэромобильной бригады получили информацию о расположении полевого склада боеприпасов оккупационной армии на Бахмутском направлении и немедленно его уничтожили.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео последствий меткого выстрела украинской артиллерии, после которого у врага существенно уменьшился огневой потенциал.

На опубликованных кадрах видно, как на месте попадания разгорелся пожар. Звуки взрывов от уничтоженных боеприпасов подтверждают точное попадание в склад.

Генерал Сырский уточнил, что склад БК был расположен недалеко от поселка Ягодное.

"Великолепная работа", — написал он в комментарии под видео.

Под Бахмутом украинская артиллерия уничтожила вражеский склад боеприпасов

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении, в том числе продолжаются боевые действия на флангах.

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