Под Бахмутом украинские армейцы разбили позиции россиян, которые пытались штурмовать город. Обстрелы зафиксировала камера ТСН.

Уже несколько месяцев оккупанты пытаются продавить этот участок фронта, который сейчас самый горячий в Донецкой области. Здесь постоянные звуки разрывов, наша артиллерия работает по враждебной, а та, в ответ по Бахмуту.

Позиции наших воинов штурмуют подразделения ЧИК "Вагнер". Но за все время боев, пока украинская армия освобождает города и села, россиянам здесь удалось продвинуться разве что на несколько сот метров.

Прямо во время съемки ТСН разворачивается бой за трассу у Бахмута. После утреннего поражения русской пехоты оккупанты взялись за привычную тактику – огневой вал, истребляющий артиллерией все на пути в город. В ответ вступает батарея арты и минометные расчеты украинцев, артиллеристы уничтожают враждебную позицию где-то за холмом.

Ребята на этой линии фронта на артиллерийские обстрелы уже почти не реагируют, их задача устроить засаду на вражескую авиацию.

Военный Вано имеет на счету уже шесть вражеских российских птичек. Свою первую – российский истребитель Су-34, сбил еще под Балаклеей, которую весной защищало его подразделение. Теперь у Бахмута продолжает увеличивать счет. "Я должен сделать накол. Привести "Иглу" в боевое состояние, прицелиться, захватить цель, если цель захвачена, выбрать момент пуска и пустить ракету. Дальше все зависит от ракеты — долетит или не долетит", — говорит военный.

Вано работать с ракетным комплексом "Игла" научился прямо на поле боя, в начале великой войны. Правда, последние дни ребята остаются без работы — полеты российских самолетов теперь редкость, потому что там знают, их здесь ждут прицельные выстрелы.

Напомним, Россия канула на усиление своей армии в Донецкой области подкрепления из 500 отмобилизованных уголовных преступников, а вот руководить ими назначили офицеров из числа бывших российских правоохранителей.

А еще командование войск РФ издало распоряжение изъять мобильные телефоны у всех мобилизованных.

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