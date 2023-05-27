Под Бахмутом ВСУ перехватили инициативу: американские аналитики об успехах защитников города

Украинские Вооруженные силы получили инициативу под Бахмутом Донецкой области. Теперь они могут начать новый этап операций вокруг города.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Продолжение успешных ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута может усложнить российскую операцию по оказанию помощи на месте в Бахмуте", — говорится в отчете.

Тем временем Российские "военкоры" утверждают, что украинские силы провели успешные контратаки вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Отмечается, что контратаки ВСУ вблизи Орехово-Василовки привели к тому, что подразделения "вагнеровцев" отступили в километр от своих позиций в этом районе.

Кроме того, военные блоггеры утверждали, что украинцы захватили возвышенности вдоль трассы Е40 (Бахмут – Славянск) вблизи Орехово-Василовки. В этом районе продолжаются бои. Один блоггер также утверждал, что ВСУ продвинулись в Клищиевку и пересекли канал Северский Донец. Возможно, угрожая оцепить населенный пункт и заставить оккупантов отступить на восток.

Геолокационные кадры за 24-25 мая показывают, что войска РФ, вероятно, восстановили ограниченные позиции к западу от Клищиевки. Ранее в ISW оценивало, что российским силам может быть трудно заменить силы "Вагнера" в Бахмуте, а успешные ограниченные и локализованные украинские контратаки, вероятно, усложнят их способность это сделать.

Аналитики отмечают, что уменьшение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения об операции по оказанию помощи на месте, вероятно, предоставят украинским силам в этом районе инициативу начать новый этап операций вокруг города, если они этого захотят.

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

Напомним, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что его ПИК начал выход из Бахмута. Мол, Вагнер передает свои позиции регулярной армии РФ. Из украинского города боевики якобы намерены полностью выйти из города в июнь.

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