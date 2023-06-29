Под Бахмутом ВСУ перехватили стратегическую инициативу: Генштаб о контрнаступлении

Вооруженные силы Украины перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники ведут наступление по широкому фронту. Кроме того, наступление ведется также в Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении украинские воины перехватили стратегическую инициативу, ведут наступательные действия широким фронтом. На флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Успешны, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул он.

В частности, на направлении Ровнополь-Володино, что на границе Донецкой и Запорожской областей, ВСУ имели частичный успех. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

"Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Российские оккупационные войска оказывают яростное сопротивление. В то же время враг отмечает значительные потери в личном составе и технике", — сказал Ковалев.

Украинские защитники также продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, в утренней сводке Генштаба информировали, что армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

​​Читайте также: