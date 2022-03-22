Под Броварами, куда оккупанты ударили дважды дорогими ракетами, им удалось "обезвредить" теплицу, навоз и козу

Под Броварами, куда оккупанты ударили дважды дорогими ракетами, им удалось "обезвредить" теплицу, навоз и козу

Домашнее животное стало единственным, кто погиб во время обстрела, но пострадал мальчик.

По коровам, козам, рассаде и мирным домам – ракетами стоимостью в несколько миллионов долларов. Под Броварами по обычным деревенским домам дважды ударили ракетными комплексами «Искандер», ранили ребенка.

Об этом говорится в ТСН.

Оценить силу этих ударов можно по фотографии – в воронке глубина три человеческих роста, ширина – даже сложно сказать, перебило также газовую трубу, чудом не загорелось. И с этого фото не видно, но в этой же воронке лежит убитая коза – домашнее животное стало единственным, кто погиб во время обстрела, но пострадал мальчик.

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Ракетами по маленькому селу недалеко от Броваров ударили один за другим. «В три часа утра и в 3:05 следующая легла», – говорят местные.

Николай из Полтавщины врага называет монстрами – именно этим словом в Полтавской области его жена объясняет четырехлетнему сыну Жени, с кем борется папа.

«Опасный объект», который уничтожили российские военные – теплицы, рассада – 4 тысячи кустов – огурцы, помидоры, а еще гной и сено.

Ближе к месту оказался скот. Этот маленький козлёнок вместе со своими родными несмотря на обстрелы все равно остается пока жить здесь. «Это действительно какое-то чудо, сарай разбомбило, а 25 коровок и телят выжили», — говорят фермеры.

Владелец разбомбленных теплиц и выживших животных Юрий из почти уничтоженного дома никуда не собирается. Для оккупантов всех, абсолютно всех, имеет теперь только одно пожелание. «Чтобы они сдохли», – говорит мужчина.

Несмотря на это в это село со стороны оккупированных территорий с белыми повязками на рукавах выходят жители соседнего села – они члены религиозной общины и приняли решение – невмоготу там жить. Им пришлось выходить минными полями. В том, что до сих пор живые видят чудо.

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