Под Чугуевым ВСУ сбили вражеский истребитель, тот загорелся и упал на территорию России

Под Чугуевым ВСУ сбили вражеский истребитель, тот загорелся и упал на территорию России

Благодаря работе ПВО уже несколько дней над Харьковом не фиксируют авиацию врага.

Очередные победы Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. За 21 марта под Чугуевым сбит истребитель РФ, в Харьковском районе уничтожены два разведывательных беспилотника.

Об этом рассказал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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"Сегодня, 21 марта, мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте — тот упал со стороны РФ. Также утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотные аппараты "Орлан", — сообщил Синегубов.

Чиновник подчеркнул, что благодаря работе противовоздушной обороны Украины уже несколько дней над Харьковом не фиксируют авиации врага.

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