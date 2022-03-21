Под Чугуевым ВСУ сбили вражеский истребитель, тот загорелся и упал на территорию России

Благодаря работе ПВО уже несколько дней над Харьковом не фиксируют авиацию врага.
Очередные победы Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. За 21 марта под Чугуевым сбит истребитель РФ, в Харьковском районе уничтожены два разведывательных беспилотника.
Об этом рассказал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня, 21 марта, мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте — тот упал со стороны РФ. Также утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотные аппараты "Орлан", — сообщил Синегубов.
Чиновник подчеркнул, что благодаря работе противовоздушной обороны Украины уже несколько дней над Харьковом не фиксируют авиации врага.
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