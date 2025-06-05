"Под чужим флагом": СБУ предупреждает о новой тактике российских спецслужб

Служба безопасности Украины. / © twitter/СБУ

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Служба безопасности Украины сообщает о новой опасной тактике, которую начали активно использовать спецслужбы РФ для вербовки граждан под видом сотрудников СБУ.

По словам стражей порядка, враг все чаще маскируется под украинские силовые структуры, чтобы вводить граждан в заблуждение и заставлять выполнять преступные задачи в интересах государства-агрессора.

Речь идет о так называемой операции "под чужим флагом" — приеме, который раньше практически не применялся российскими спецслужбами, но сейчас активно внедряется против украинцев.

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"Это особенно коварная тактика - использовать доверие к украинским правоохранительным органам для достижения враждебных целей", - подчеркивают в СБУ.

За последние недели Служба безопасности предотвратила несколько таких преступлений и призывает граждан быть максимально внимательными.

Как работает мошенничество

Один из сценариев включает рассылку фейковых повесток в "следственный СБУ" якобы из-за открытого уголовного дела. Зачастую основанием указывается приобретение запрещенных товаров. Затем с жертвой связываются по телефону и предлагают "помощь в решении проблемы".

Условием "помощи" становится выполнение следующих задач:

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слежку за отдельными лицами;

перенос предметов между адресами;

перевод средств на неизвестные банковские карты;

покупка химических компонентов для изготовления взрывчатки;

поджог автомобилей Сил обороны или административных объектов;

организация диверсий

Кроме того, кураторы требуют установить на телефон жертвы вредоносное программное обеспечение, чтобы отслеживать ее действия.

Кто в зоне риска

Как отмечают в СБУ, если раньше российские спецслужбы пытались вербовать в основном подростков, то сейчас мишенью становятся даже пожилые люди. Это говорит об усилении информационно психологического давления на население со стороны агрессора.

Внимание: СБУ никогда не действует так

Служба безопасности Украины напоминает, что ее сотрудники действуют исключительно в пределах действующего законодательства. Они не требуют установки постороннего ПО на устройстве, не ставят сомнительных задач и не оказывают давления через мессенджеры.

В случае сомнительных контактов или подозрительных сообщений, СБУ просит немедленно сообщать на горячую линию или обращаться в ближайшее подразделение.

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