Под Днепром мужчину до смерти забили камнем по голове: подозреваемого задержали (фото)

Под Днепром мужчину до смерти забили камнем по голове: подозреваемого задержали (фото)

Мужчина убил своего знакомого на берегу реки.

В Новомосковске Днепропетровской области 33-летнего мужчину до смерти забили камнем по голове на берегу Самары. Подозреваемого 68-летнего местного жителя задержали.

Об этом сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что между мужчинами возникла драка, в ходе которой злоумышленник избил потерпевшего по голове и скрылся. В течение суток оперативники установили нападавшего и задержали его.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Днепропетровской области полицейские задержали 62-летнего жителя Кривого Рога, который приехал к родственникам в Бучу и перешел на сторону России. Коллаборант пытал украинцев вместе с оккупантами.

Национальная полиция Украины

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