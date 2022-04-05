Под Днепром женщина подняла взрывное устройство и погибла на месте (фото)

Под Днепром женщина подняла взрывное устройство и погибла на месте (фото)

Полиция в очередной раз подчеркнула: быть внимательными и не касаться подозрительных предметов и опасных боеприпасов.

Под Днепром в селе Новоселовка 47-летняя женщина взорвалась на взрывном устройстве и скончалась на месте. Местная жительница подняла небольшой подозрительный предмет с земли.

Трагедия произошла во вторник, 5 апреля, сообщили в полиции Днепропетровской области.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехника. В полиции начали тщательную проверку по этому случаю.

"Полиция Днепропетровщины в очередной раз обращается к гражданам о необходимости быть внимательными и не трогать подозрительные предметы и опасные боеприпасы. К ним нельзя близко подходить, трогать их, переносить и т.д." — подчеркнули в полиции.

Об обнаружении подобных находок необходимо сразу уведомлять полицию и ГСЧС. Также сообщить о таких фактах можно через чат-бот Киберполиции в телеграммах @ukraine_avanger_bot.

Напомним, киевлян призывают не забывать о возможной опасности в городе, а выехавших из столицы и пригородов пока воздержаться от возвращения. Продолжаются работы по разминированию.

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