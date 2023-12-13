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Под Джанкоем партизаны пробрались на аэродром РФ и "засветили" РЛС оккупантов — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Под Джанкоем партизаны пробрались на аэродром РФ и "засветили" РЛС оккупантов — видео

Координаты аэродрома РФ под Джанкоем / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Партизаны пробрались на аэродром РФ под Джанкоем в Крыму.

Во временно оккупированном Крыму партизаны провели разведку на аэродроме оккупационных войск России в Джанкойском районе. Захватчики прячут там радиолокационные станции (РЛС).

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"Наши агенты провели успешную разведку аэродрома в Джанкойском районе, во время которой удалось выявить радиолокационные станции оккупантов. Мы покажем вам только малую часть тех кадров, которыми поделился наш агент. Полученная информация была оперативно передана Силам обороны Украины. Теперь ждем новых ракетных ударов по военным объектам рашистов. Координаты: 45.7096694, 34.4234316", — говорится в сообщении.

Напомним, партизаны проникли на территорию десантно-штурмового полка РФ в Феодосии (фото).

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Дата публикации
Просмотры
125
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