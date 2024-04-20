Под Екатеринбургом увеличивается база хранения танков: эксперт объяснил, зачем Россия их там собирает

По мнению аналитика, Екатеринбург является важным логистическим узлом на Транссибирской магистрали и западной базой хранения военной техники на маршруте, ведущем в Украину.

При текущих темпах военных потерь и нынешних объемах нового военного производства в России закончатся все танки примерно на 2-2,5 года.

Такие подсчеты сделал военный обозреватель Covert Cabal, передает УНИАН.

Аналитик отметил, что с начала полномасштабной войны все российские базы хранения техники постепенно истощались. Исключением стала лишь одна из них – 1311 центральная база резерва техники в Верхней Пышме под Екатеринбургом. Там запасы танков растут, причем существенно – на сотни единиц в год.

Основываясь на спутниковых и других открытых данных, аналитик подсчитал, что в августе 2022 года на базе хранилось около 300 визуально пригодных к использованию танков. В марте 2023 года их стало уже 400, в октябре 2023-го – количество возросло до 550. Снимки за 20 марта 2024 года свидетельствуют о 560 танках под открытым небом и, вероятно, еще 400 в крытых ангарах.

По мнению аналитика, вероятно, база в Верхней Пышме используется как основной промежуточный пункт хранения и ремонта опрокидывающихся танков из восточных регионов России.

Как отмечает Covert Cabal, Екатеринбург является важным логистическим узлом на Транссибирской магистрали и западной базой хранения военной техники на маршруте, ведущем в Украину.

Есть только две большие базы хранения, расположенных дальше на запад. 22-я – под Костромой, что очень севернее Украины и потому неудобно с логистической точки зрения. И 7024 база вблизи города Каменск-Шахтинский, то есть практически на границе с Украиной, куда могут дотянуться украинские ракеты и дроны.

Напомним, воин ВСУ раскрыл детали крупнейшей танковой атаки врага: "россияне бросали технику и убегали с поля боя".

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