Под Харьковом из-под завалов дома, который оккупанты разрушили еще в марте, достали тело женщины (фото)

Под Харьковом из-под завалов дома, который оккупанты разрушили еще в марте, достали тело женщины (фото)

Спасатели с помощью специнструмента разрезали бетонные конструкции здания.

Сотрудники ГСЧС во время аварийно-спасательных работ и разборки завалов в поселке Докучаевское Харьковской области достали тело женщины.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Девятиэтажка была повреждена еще в марте, в результате многочисленных обстрелов и бомбардировок российскими войсками.

Спасатели с помощью специнструмента разрезали бетонные конструкции на пятом этаже здания и достали тело погибшей женщины.

Напомним, в Харьковской области оккупанты обстреляли пожарную машину и убили спасателя.

Читайте также: