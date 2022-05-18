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Под Харьковом из-под завалов дома, который оккупанты разрушили еще в марте, достали тело женщины (фото)

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Под Харьковом из-под завалов дома, который оккупанты разрушили еще в марте, достали тело женщины (фото)

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Спасатели с помощью специнструмента разрезали бетонные конструкции здания.

Сотрудники ГСЧС во время аварийно-спасательных работ и разборки завалов в поселке Докучаевское Харьковской области достали тело женщины.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Девятиэтажка была повреждена еще в марте, в результате многочисленных обстрелов и бомбардировок российскими войсками.

Спасатели с помощью специнструмента разрезали бетонные конструкции на пятом этаже здания и достали тело погибшей женщины.

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Напомним, в Харьковской области оккупанты обстреляли пожарную машину и убили спасателя.

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