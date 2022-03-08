Под Харьковом ликвидирован еще один генерал-майор, воевавший в Чечне и Сирии (фото)

Виталия Герасимова убили во время боев возле Харькова.
Под Харьковом во время боев ВСУ, с напавшими на наше государство оккупантами, украинские защитники ликвидировали генерал-майора российской армии.
Об этом сообщает Минобороны.
Кроме того, как отмечается, также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.
"Очередные потери среди наивысшего командного состава армии страны-оккупанта. Во время боев близ Харькова ликвидирован Виталий Герасимов — российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России", — сообщили в Минобороны.
Также в силовом ведомстве рассказали, что оккупант Герасимов принимал участие во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Путин наградил его медалью "за возвращение в Крым".
Также полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах связи в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей.
Напомним, в МВД назвали количество российских оккупантов, которых обезвредила армия Украины.