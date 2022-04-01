Под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми

Россияне устроили настоящий террор – расстреливая все машины.

На трассе близ села Мала Рогань под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с мирными жителями.

Об этом стало известно после освобождения села, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось", — отметила омбудсменко.

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По ее словам, тела некоторых убитых удалось унести только сейчас. Еще 27 февраля эту трассу взяли под контроль россияне и устроили настоящий террор – расстреливая все машины.

Денисова напомнила, что убийства гражданских лиц являются грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, преступлением против человечности и военным преступлением согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", — написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Напомним, что украинские военные зачистили село Мала Рогань, которое накануне отбили у оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области оккупанты за сутки убили 5 гражданских и еще 22 ранили.

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