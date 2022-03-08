Под Харьковом ВСУ разгромили колонну оккупантов и захватили российский "Тигр" с полным боекомплектом (видео)

Военные ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары оккупанта.

Украинские военные героически обороняют Украину и продолжают наносить сокрушительные удары оккупантам. В частности, 8 марта защитникам Украины удалось уничтожить колонну техники оккупантов по дороге в Харьков.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

На опубликованном видео видно, что дорога из Харькова в поселок Старый Салтов усеяна остатками российской колонны.

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Также, отметил Геращенко, под Харьковом захвачен оккупационный "Тигр" с полным боекомплектом.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! 18+

Как сообщалось, Государственный концерн "Укроборонпром" готов уплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет.

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