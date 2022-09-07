Под Харьковом ВСУ взяли в плен группу оккупантов и подполковника российской армии (видео)

Вооруженные силы Украины пополняют обменный фонд. Сообщается, что украинским защитникам удалось взять в плен группу российских военных, в том числе подполковника ВС РФ.

По данным украинского офицера, "слапали" захватчиков на оккупированной Харьковщине. Точное месторасположение – неизвестно.

Об этом говорится на странице вTwitter офицера ВСУ Анатолия Штефана.

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На опубликованном видео видно, что ВСУ захватили несколько солдат и, судя по погонам, одного подполковника. Вероятно, их взяли в плен во время наступления на город Балаклея (официального подтверждения от украинской стороны о контрнаступлении на этот город нет, но об этом со вчерашнего дня, 6 сентября, говорят российские пропагандисты).

Напомним, местные власти призывают жителей Балаклеи сохранять информационную тишину о действиях ВСУ. Информацию о геолокации и перемещении оккупантов и вражеской техники местных просят сообщать в чат-бот Е-Враг или писать непосредственно в органы власти общины. Информацию о коллаборантах и предателях для дальнейшего привлечения к ответственности следует также сообщать в чат-бот или в сообщение горсовету.

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