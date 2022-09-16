Под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки – Лубинец

Также обнаружены тела гражданских. По мнению омбудсмена, они погибли во время оккупации и в результате наступления российских войск.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в массовом захоронении под Изюмом найдены тела военных ВСУ, которых, возможно, пытали.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я здесь увидел место, где похоронены военные ВСУ. Есть факты — например, связанные руки — что их пытали и убивали в упор", — рассказал он.

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Также обнаружены тела гражданских людей. По мнению Лубинца, они погибли во время оккупации и в результате наступления российских войск.

"Масштабы просто поражают. Мы здесь видим захоронения целых семей, родители с детьми похоронены. Все они были убиты во время оккупации и во время того, как российская армия наступала на нашу территорию", – отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, в Изюмском районе стало известно о пяти кладбищах, где похоронены погибшие гражданские и военные в результате российской агрессии.

По данным украинских властей, количество погибших может превысить Бучанскую трагедию.

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