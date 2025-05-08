Под Изюмом погиб британский сапер, разминировавший территории после российской оккупации

Крис Гарретт погиб в Украине. / © The Telegraph

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Бывший солдат британской армии Крис Гарретт, работавший над разминированием территорий в Украине, погиб вблизи Изюма в Харьковской области.

Об этом сообщила организация Prevail, соучредителем которой был Гарретт, передает The Telegraph.

"Мы получили ужасную новость о том, что наш глава и соучредитель, а также другие члены команды были тяжело ранены в результате инцидента вблизи Изюма", - говорится в заявлении. Подробности трагедии уточняются в сотрудничестве с украинскими военными и полицией.

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40-летний Гарретт, известный под позывным СВОМП, прибыл в Украину после полномасштабного вторжения РФ, чтобы помочь с разминированием. Он занимался обезвреживанием мин и снарядов на деоккупированных территориях, включая район Изюма, который остается опасным из-за большого количества неразорванных боеприпасов.

По данным британских медиа, во время операции по разминированию погибли двое добровольцев, еще несколько человек получили тяжелые ранения. Один из снарядов взорвался во время работы.

Крис Гарретт был одним из двух добровольцев, погибших неподалеку от Изюма. / © The Telegraph

Гарретт был одним из первых иностранцев, попавших в Бучу и Ирпень после освобождения от российских войск в 2022 году. Он также воевал в составе бригады Азов еще в 2014 году, а навыки разминирования получил в Мьянме.

Недавно так называемый суд в оккупированной Донецкой области заочно приговорил его к 14,5 годам тюрьмы за терроризм. В марте он назвал это решение “жалкой попыткой дискредитации” со стороны тех, кто сам совершает преступления против мирного населения Украины.

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В 2022 году он рассказывал The Sun, что работа сапера для него – это способ спасать жизнь:

"С каждым убирающим боеприпасом ты устраняешь угрозу. И чаще всего именно мирные жители страдают долго после завершения боевых действий".

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб украинский спортивный комментатор.