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Под Изюмом полиция обнаружила мумифицированные останки людей, погибших во время бомбардировки РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Под Изюмом полиция обнаружила мумифицированные останки людей, погибших во время бомбардировки РФ

Фото: Патрульная полиция Харьковской области

Тела направили на судебно медицинскую экспертизу с целью их идентификации.

В Изюмском районе Харьковской области правоохранители обнаружили мумифицированные останки людей, погибших от авиационных бомбардировок армии России.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"Мумифицированные останки неустановленных гражданских обнаружили возле фермы на территории села. 24 марта работники Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области провели осмотр места происшествия и изъяли тела, которые направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью их идентификации и установления причин смерти", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что жители села Сулиговка Изюмского района скончались весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами России.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киевской области обнаружили "новые" тела убитых украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
798
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