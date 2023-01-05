Под Изюмом трагически погиб руководитель группы пиротехников: что известно

Оккупанты продолжают накрывать города и села из танков и минометов.

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Харьковской области 4 января во время проведения разминирования из-за детонации боеприпаса погиб 42-летний начальник группы пиротехнических работ. Еще один сапёр ранен.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Известно, что трагедия произошла в Изюмском районе. Кроме начальника группы пиротехнических работ получил ранения старший сапер той же группы. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"В области остается очень высокой минная опасность. Вчера в районе с. Шейковка Изюмского района во время проведения работ по разминированию из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехнических работ, подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк. Ему было 42 года", — пишет руководитель области.

Кроме того, в районе города Балаклея Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался гражданский мужчина 22 года. Госпитализирован с взрывными травмами в состоянии средней тяжести.

Всего же за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 44 взрывоопасных предмета. Граждане призывают помнить о минной опасности и быть максимально внимательными и осторожными.

Тем временем российские оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии, танков и минометов приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.

Под огнем РФ 4 января были: Купянск, Волчанск, Красное, Старица, Огурцово, Двухлетняя, Кисловка и другие населенные пункты. К счастью, от обстрелов никто не пострадал.

Напомним, на Харьковщине супруги, которые ехали на автомобиле за елкой, проигнорировали знак о минной опасности и наехали на мину и взорвались. Мужчина погиб. Его супруга выжила, но получила травмы.

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