Под Изюмом в лесу нашли более 400 могил: Зеленский рассказал, что оккупанты делали с мирными людьми

Под Изюмом в лесу обнаружили более 400 могил. Тел в них может быть гораздо больше.

Российские оккупанты хоронили убитых и замученных украинцев в лесу под Изюмом на Харьковщине. Массовое захоронение нашли, сейчас там проводится процесс эксгумации.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня в Изюме работают все наши службы: следователи, прокуроры, эксперты. Сегодня там – более сотни журналистов. Мир должен увидеть, что после себя оставила российская армия — очередное массовое захоронение убитых людей: детей, взрослых, военных. Замученных, расстрелянных, убитых во время обстрелов. Там похоронены даже целые семьи. Более 400 могил. Мы еще не знаем, сколько там тел, эксгумация только началась”, – рассказал Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что эксперты нашли там человека, которого оккупанты задушили веревкой — его так с веревкой и закопали. Нашли там и братскую могилу с военными – некоторые с явными следами пыток.

"Сколько еще это должно продолжаться? Сколько еще таких мест должны сделать российские террористы, прежде чем мир их остановит? Я обращаюсь ко всем: к США и Европе, к политикам, обществу, ООН и всем международным организациям, к лидерам государств и каждому человеку, который ценит жизнь. Сегодня нет только одного – признания правды, признания России – государством-спонсором терроризма”, — отметил президент Украины.

Напомним, что оккупанты ударили артиллерией по центру села на Днепропетровщине.

Читайте также: