Под каждым домом 80-100 трупов: житель Мариуполя рассказал, как оккупанты заставили его разбирать завалы

В Мариуполе оккупанты заставляют людей разбирать завалы, но выдерживают не все, поскольку количество человеческих тел и их фрагментов под ними сводит с ума.

Мариупольец рассказал, как происходит так называемая уборка разбомбленного и почти полностью оккупированного россиянами города.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, под натиском оккупантов и чтобы прокормить семью, неделю назад мужчина вызвался разгребать в городе завалы. Мужчина выдержал всего несколько дней. Говорит, что у людей, которые работали, была рвота, они впадали в молчаливый ступор. Регулярно случались истерики. Все потому, что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума, передает советник мэра Мариуполя слова одного из участников разбора завалов.

"Под каждым домом, который они разгребали, было около 80-100 трупов. Поэтому есть вполне обоснованные подозрения, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю с реальными могут не совпадать. Мужчина говорит, что у людей в городе сейчас очень у многих нервные срывы. Некоторые внезапно и несвоевременно начинают смеяться, некоторые плачут. Люди стали больше по городу передвигаться и видят все ужасы, все разрушения. Теперь вся картина у них перед глазами. Психика и не выдерживает радостей "русского мира"", — говорит Андрющенко.

Стоит отметить, что город Мариуполь, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его полностью под контроль врагу не удается.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 73-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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