Под Киевом до сих пор разбирают завалы крупнейшего продуктового склада и спасают от экологической катастрофы

Под Киевом до сих пор разбирают завалы крупнейшего продуктового склада и спасают от экологической катастрофы

Вонь от уничтоженного огнем рыбного цеха и гниющих продуктов ощутима повсюду вокруг.

Полсотни тонн уничтоженных запасов продуктов и ангар площадью 60 тысяч квадратных метров, который превратился в кучу металлолома. После российской атаки на самый большой в Украине склад хранения продукции, произошедшей 2 недели назад – спасатели впервые пустили журналистов. Там до сих пор разбираются завалы и пытаются подсчитать масштабы разрушений и нанесенный ущерб.

Об этом говорится в ТСН.

Отсортировать металл от продуктов – спасатели чистят огромный ангар, до российского обстрела хранивший здесь тонны запасов пищи. Разбор завалов длится уже вторую неделю. Ежедневно здесь работают около полусотни спасателей. Вонь от уничтоженного огнем рыбного цеха и гниющих продуктов ощутима повсюду вокруг.

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Грохот металла, обгоревшие продукты и все еще тлеющие очаги возгораний. Спасатели разбирают завалы недавно крупнейшего в Украине оптового состава продуктов. Сюда россияне попали дважды. 52 тысячи тонн продукции выгорело дотла.

«Смерч» выпалил все вокруг, из реактивной системы залпового огня били дважды. Взрывотехникам пришлось буквально наощупь обследовать выгоревшие помещения, чтобы удалить неразорванные снаряды и остатки кассетных боеприпасов, которыми враг плотно укрыл эту территорию.

«Перед тем, как зашли наши ребята, работали наши пиротехнические подразделения. Для того чтобы не произошла экологическая катастрофа, нужно разбирать эти завалы и утилизировать эти продукты», - говорят в ГСЧС.

Остатки мороженой рыбы, молочные продукты овощи и фрукты – оккупанты уничтожили тонны запасов пищи, которые развозились по всей Украине. Нехватку продуктов и пустые полки в магазинах, а значит и паника у граждан – этого добивался враг, прицельно ударив по складу хранения продукции. Оптовикам сейчас активно помогают волонтеры, а доставка продуктов затруднена из-за активных боевых действий во многих направлениях, где есть значительный спрос. Выгоревшую продукцию из этого склада приходится закапывать.

«Выкапывается большой котлован, делаются слои, потом известь и спецраствор, чтобы продукты питания быстрее перерабатывались, больше метра – полтора, потом идет земля, насыпь, чтобы не было ни запаха ни других вещей», – говорит председатель Броваров Игорь Сапожко.

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