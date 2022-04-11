Под Киевом двух селах Бучанского района найдено еще девять захоронений убитых оккупантами людей: видео

Полиция продолжает отрабатывать освободившуюся территорию Бучанского района и выявлять тела погибших от рук оккупантов местных жителей.
В Киевской области в двух селах Бучанского района найдено еще девять захоронений убитых оккупантами людей.
Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.
Полиция продолжает отрабатывать освобожденную территорию Бучанского района и выявлять тела погибших от рук оккупантов местных жителей.
"Во дворах местных жителей правоохранители нашли захоронения убитых оккупантами людей. В Андреевке обнаружено шесть захоронений, а в Липовке — три. После осмотра тел и фиксации военных преступлений трупы погибших будут доставлены в патанатомические отделения области", — сообщает полиция.
Также отмечается, что при отработке села Андреевка в Макаровской общине правоохранители проверили 317 домов, где обнаружили около двух десятков ящиков с вражескими противотанковыми минами и неразорванные боеприпасы на территории 15 хозяйств.
В полиции отмечают, что в селе Липовка полицейские проверили 231 дом. В этом селе обнаружили 30 противотанковых мин, 10 из которых после вызова саперов были сорваны на месте.
Полиция Киевской области продолжает вести работы по зачистке и разминированию территории боевых действий, осматривать тела погибших и фиксировать военные преступления захватчика.
Напомним, местным жителям не рекомендуют сейчас возвращаться в Киевскую область из-за угрозы повторного наступления РФ.
Читайте также:
- Когда Путин закончит войну против Украины: Геращенко ответил
- В России колоссальные потери: четыре армии из десяти – Арестович
- Зеленский назвал условие, которое существенно ускорит победу Украины в войне с Россией
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы