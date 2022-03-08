Под Киевом крылатая ракета оккупантов упала на склады бытовой химии: из здания валит черный дым (фото)

Жертв и пострадавших нет, говорят в ГСЧС.
Оккупанты 8 марта нанесли авиаудар по Калиновке, Киевской области. В результате повреждены склады с промышленными товарами и бытовой химией.
Об этом сообщает ГСЧС.
В ГСЧС говорят, что в склады с промышленными товарами и бытовой химией попала ракета. В то же время советник главы МВД уточняет, что украинские ПВО сбили очередную крылатую ракету "Калибр".
Обломки ракеты упали на таможенный склад, в результате чего начался пожар на площади 2 тыс. кв. На месте уже работают полицейские и спасатели.
В 17:05 пожар локализован на площади 1 тыс. кв. Жертв и пострадавших нет. Других подробностей пока нет.
Напомним, оккупанты обстреляли эвакуационный автобус и ряд сел в Киевской области. По этим фактам уже приступили к расследованию.
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