Под Киевом нашли тело еще одного замученного оккупантами гражданского

Мужчине завязали руки, надели на голову чехол и казнили.

В Киевской области в селе Здвижевка (Бучанский район) нашли тело еще одного гражданского, замученного российской армией.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"Завязали руки, надели на голову чехол и казнили. Тело этого замученного оккупантами мужчины мы обнаружили сегодня на прежних позициях армии Российской Федерации в Здвижевке", — сообщил он.

Небытов отмечает, что примерный возраст погибшего 40-50 лет.

"На шее и туловище обнаружено повреждение. Убитый был одет в высокие сапоги, имел при себе часы марки Seiko. Если вы узнали вещи и располагаете информацией о погибшем, прошу сообщать в полицию", — пишет начальник полиции Киевщины.

Андрей Небытов сообщил, что в Здвижевке Бучанского района полиция Киевщины уже обнаружила и осмотрела более 16 убитых оккупантами мирных жителей.

Ранее, по состоянию на середину июля, было известно о 419 убитых на территории Бучанской общины мирных жителей.

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