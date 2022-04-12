Под Киевом оккупанты расстреляли автомобиль с мирными жителями, среди погибших два ребенка: начато расследование (фото 21+)

В результате вражеской атаки погибли пять человек, среди которых два ребенка в возрасте один год и 14 лет.
Оккупанты на Киевщине расстреляли автомобиль с мирными жителями, среди погибших два ребенка.
Начато расследование.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Установлено, что вблизи села Гавронщина Бучанского района Киевской области оккупанты расстреляли гражданский автомобиль. В результате вражеской атаки погибли пять человек, среди которых два ребенка в возрасте один год и 14 лет.
Тела погибших были похоронены местными жителями рядом с автомобилем.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Буче под Киевом в пыточной людям выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей.
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