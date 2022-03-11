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Под Киевом стоят заградотряды кадыровцев, которые не дают отступать оккупантам

Под Киевом стоят заградотряды кадыровцев, которые не дают отступать оккупантам

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Под Киевом стоят заградотряды кадыровцев, которые не дают отступать оккупантам

Фото иллюстративное

На Киевском направлении стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, которые избегают столкновений с ВСУ.

Российские оккупанты применяют в Украине сталинские методы ведения войны. В частности, в рядах захватчиков есть так называемые заградительные отряды, которые под страхом смерти не дают отступать российским военным.

Об этом рассказал член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом.

"Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны.На киевском направлении: Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча – там точно стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, которые избегают столкновений с ВСУ. Это позволяет быть оптимистично настроенными, потому что враг мощный, но не непобедимый. Наши вооруженные силы это прекрасно демонстрируют. В ближайшее время мы продемонстрируем совсем другую войну, от которой захватчики будут ужасаться", — рассказал депутат.

Ранее Федор Вениславский рассказал, что украинские спецподразделения "кошмарят" оккупантов по ночам, а артиллеристы накрывают.

Напомним, что россияне "слили" разведке данные о командирах кадыровцев, которые воюют в Украине: один ликвидирован. В свою очередь командир чеченских добровольцев развеял миф о непобедимости кадыровцев.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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