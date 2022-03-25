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Под Киевом точные удары по российским войскам удалось нанести благодаря воздушной разведке

Под Киевом точные удары по российским войскам удалось нанести благодаря воздушной разведке

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Под Киевом точные удары по российским войскам удалось нанести благодаря воздушной разведке

Враг бил по мирным жителям.

Тяжелый артиллерийский привет оккупантам на днях передали украинские военные, защищающие окрестности столицы. Зафиксировав враждебное скопление оккупантов, артиллерийское подразделение точной наводкой умело расквиталось с "орками", которые подвинули ближе к окрестностям столицы.

Об этом говорится в ТСН.

Мастерски ровнять стены лопатой и глубже закапываться в землю – бойцы в окрестностях Киева маскируются под нынешнюю местность, чтобы сюда не пролез российский враг. Который ежесекундно дает о себе знать.

«Постоянные обстрелы – тяжелая артиллерия, танки, "саушки". Используется 120 калибр. Обстрелы ведутся по местным жителям», – отметил военнослужащий ВСУ Евгений.

Держать голову холодным, а оружие – начищенным. Алексей это правило усвоил с первого дня войны и верно его соблюдает. «Когда чистишь пулемет, он стреляет точнее во врага, в москаля проклятого», — добавляет боец.

Что оставляет по себе путинская орда, видно в этом поселке, где уже не осталось ни одного здания, куда бы не попал тяжелый снаряд. Российские войска прицельно бьют по гражданским домам, не оставляя многим шансам выбраться уцелевшими из-под завалов.

Перемещение российских оккупантов по украинским лесам на днях зафиксировали наши железные птички. Вражеский танк и позиции оккупантов в заброшенной постройке военные умело накрыли артиллерийские подразделения.

Благодаря точному наведению и совместным действиям группировок ВСУ вражеская засада врагов была наголову разбита. После столь плотного "пламенного привета" от бойцов вряд ли кто-то из российских оккупантов выжил. И так будет с каждым, кто двигается на нашу землю, говорят военные.

«Местные очень нам помогают. Окапываемся постоянно, укрепляемся. Держимся!! Мы же на своей земле», – говорят бойцы.

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