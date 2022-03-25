Под Киевом уничтожен опорный пункт россиян: техника сожжена, убиты десятки оккупантов

Некоторую технику украинские военные взяли в качестве трофея.

Вооруженные силы освободили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт россиян, убили 40 захватчиков, остальных ищут.

Об этом заявил глава терробороны Киева Петр Кузык в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

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"Некоторые успехи есть вокруг Киева. Враг оттеснен дальше. По левому берегу вчера в районе Барышевки было успешное наступление на населенные пункты, например, Лукьяновка. Ее полностью освободили. Это был такой опорный пункт оккупантов. Там было несколько сотен солдат, танки и техника. Техника сожжена, подбиты танки, некоторую технику взяли как трофей", — отметил он.

Также, по словам Кузыка, уничтожено сорок оккупантов, остальным удалось сбежать. Часть из них спряталась в лесу, их сейчас ищут украинские военные и пытаются уничтожить там, где найдут.

Кроме того, он рассказал, что Украина увеличила количество танков, бронемашин, чем было до войны – захватываются как трофеи в боях или ремонтируют поврежденные.

Напомним, что в освобождении Лукьяновки участвовали ВСУ и иностранные военные добровольцы.

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