Под Киевом военные учились противодействовать российскому воздушному десанту: обнародовано видео

В Киевской области проведен комплекс тренировочных мероприятий по противодействию воздушному десанту противника, а также уничтожению разведывательно-диверсионных групп в урбанизированной местности.

Была проведена совместная тренировка сил и средств, выполняющих задачи в Чернобыльской зоне по охране важного государственного объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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В учениях приняли участие подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины.

"Командиры подразделений выполняли задачи по недопущению захвата важного государственного объекта, применив силы и средства в соответствии с их назначением", – сообщил командующий.

По словам Наева, во время тренировки был отработан перечень вопросов борьбы со средствами воздушного нападения и уничтожения противника, который пытался осуществить десантирование.

Кроме того, командиры продемонстрировали свое умение использовать резервы, от которых зависит устойчивость обороны, а также своевременное перемещение их на угрожающие направления.

"Тренировки проведены в соответствии с планами боевой подготовки подразделений и будут продолжаться и в дальнейшем для повышения оборонных способностей, — подчеркнул командующий. — Этот подход взят нами на вооружение от ведущих стран-членов НАТО. Его эффективность заключается в том, что каждое подразделение, каждый военнослужащий работает для обретения способностей к выполнению целого спектра задач".

Сергей Наев добавил, что именно поэтому на каждую тренировку выносится отдельный спектр задач и создается отдельная тактическая обстановка. "Такой процесс продолжается постоянно", – отметил он.

В Киевской области проведен комплекс тренировочных мероприятий по противодействию воздушному десанту противника, а также уничтожение разведывательно-диверсионных групп в урбанизированной местности. Как сообщил командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, была проведена совместная тренировка сил и средств, выполняющих задачи в Чернобыльской зоне по охране важного государственного объекта критической инфраструктуры. В учебе приняли участие подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. – Командиры подразделений выполняли задачи по недопущению захвата важного государственного объекта, применив силы и средства в соответствии с их назначением, – сообщил командующий. По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тренировки был отработан перечень вопросов борьбы со средствами воздушного нападения и уничтожения противника, который пытался осуществить десантирование. Кроме того, командиры продемонстрировали свое умение использовать резервы, от которых зависит устойчивость обороны, а также своевременное перемещение их на угрожающие направления. – Данные тренировки проведены в соответствии с планами боевой подготовки подразделений и будут продолжаться и дальше для повышения оборонных способностей, – подчеркнул командующий. – Этот подход взят нами на вооружение от ведущих стран-членов НАТО. Его эффективность состоит в том, что каждое подразделение, каждый военнослужащий работает для получения способностей к выполнению целого спектра задач. Как отметил генерал-лейтенант Сергей Наев, именно поэтому на каждую тренировку выносится отдельный спектр задач и создается отдельная тактическая обстановка. Такой процесс продолжается постоянно. Вместе победим! Отдел по связям с общественностью Командование Объединенных Сил ВС Украины Опубликовано Командование Объединенных Сил ВС Украины Пятница, 20 января 2023 г.

Напомним, полиция и СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе Киева.

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