Под Киевом вооруженные до зубов военные готовы к встрече с врагом

Здесь готовят укрепрайон.

Украинские армейцы на подступах к Броварам подготовились к встрече врага. Обещают горячо его принять. Это поможет сделать не только новейшее оружие, но и помощь мобилизованных и опытных солдат, говорят командиры.

Об этом говорится в ТСН.

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Хорошие укрепления хорошо спасают жизнь, об этом знают военные еще из Донбасса, так что пока есть время и относительная тишина — максимально вгрызаются в землю. Здесь копать не прекращают ни на минуту. На подмогу и техника и лопаты. Это как игра на опережение, говорят армейцы. Пока враг пытается штурмовать фланги – здесь обустраивают настоящий укрепрайон.

Сунуть в это направление враг пока не смеет, говорят армейцы. Его уничтожают с обеих сторон броварского фронта. Фото сожженной техники оккупантов, которую крушили вооруженные силы несколько дней подряд — тому доказательство.

Вооруженные силы не только бьют в лоб противнику выжигая броню и живую сил, но и уничтожают тылы, потому что сердиты на врага не на шутку за бомбежку местных и убийства детей. «ВСУ и наши разведчики в первую очередь жгут их бензовозы. Поэтому кацапня бросает свою технику с боекомплектом», – говорят бойцы.

Так что оккупанты свирепствуют, потому что быстрый прорыв провалился с треском, говорят в ВСУ. Свою злобу и отчаяние из-за неизбежной гибели начинают вымещать на местных, чтобы запугать тех, кто не хочет помогать россиянам, добавляет разведка. А местные подтверждают, в селе, в пятидесяти километрах от столицы, где россияне пытались закрепиться для дальнейшего наступления на Киев уже грабят магазины и кое-где врываются в жилища мирного люда.

Украинские армейцы в Киевской области подготовились к встрече врага

«Русня собирается уйти в подвал вместе с этой семьей, или как вариант, они рассматривают отступить и также сказали, что возьмут эту семью с собой. Очень трудно. Они будут их умолять не брать с собой, но гарантий нет», — говорят местные.

На помощь вооруженным силам все больше мобилизуются те, кто защищал Украину еще в 14 году на Донбассе. Эти ребята уже готовы бойцы, которых совсем не нужно учить воевать, говорят командиры. С таким усилением и еще с новейшей техникой и оружием подразделение готово к горячей встрече врага уже по всем участкам фронта.

«Здесь ночь никто не спит, меняемся. У нас есть прибор ночного видения, оружие. Снабжены технически на 100%. Дооборудоваем позиции, боеприпасы есть и мы просто ждем этой встречи. И гнать будем», — говорят армейцы.