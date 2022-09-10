Под Киевом задержали главу РВА и его советника при получении 350 тыс. грн взятки: фото

Задержанные наладили схему вымогательства от представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу "Шлях", предоставляющую возможность беспрепятственного выезда за границу.

В Киевской области задержали и.о. начальника районной военной администрации и его советника при получении 350 тыс. грн взятки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, задержанные наладили схему вымогательства неправомерной выгоды от представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу "Шлях", предоставляющую возможность беспрепятственного выезда за границу.

Также читайте Поставщику кокаина для украинской элиты суд в Борисполе назначил меру пресечения: фото

"В ходе контроля за совершением преступления начальника военной администрации и его советник задержан после получения ими 350 тыс. грн", — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время указанным лицам доложено о подозрениях (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

На задержание отреагировал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, который отметил, что задержание произошло в Броварском районе.

Напомним, СБУ нейтрализовала еще одну ботоферму в Киеве, которая "сотрудничала" с российскими компаниями.

10 лет тюрьмы таможеннику за взятку в 10 тысяч долларов

Читайте также: