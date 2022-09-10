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Под Киевом задержали главу РВА и его советника при получении 350 тыс. грн взятки: фото

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© Прокуратура Киева
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Задержанные наладили схему вымогательства от представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу "Шлях", предоставляющую возможность беспрепятственного выезда за границу.

В Киевской области задержали и.о. начальника районной военной администрации и его советника при получении 350 тыс. грн взятки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, задержанные наладили схему вымогательства неправомерной выгоды от представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу "Шлях", предоставляющую возможность беспрепятственного выезда за границу.

"В ходе контроля за совершением преступления начальника военной администрации и его советник задержан после получения ими 350 тыс. грн", — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время указанным лицам доложено о подозрениях (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

На задержание отреагировал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, который отметил, что задержание произошло в Броварском районе.

Напомним, СБУ нейтрализовала еще одну ботоферму в Киеве, которая "сотрудничала" с российскими компаниями.

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