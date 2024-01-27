Под Крынками воюет частная армия мэра Москвы Собянина — подробности от ISW

На левобережье Днепра могут воевать добровольцы из Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин предположительно создал свою частную военную компанию. Ее подразделения уже воюют в Украине. Похоже, одно из подразделений враг перебросил под Крынки на Херсонщине, где Силы обороны удерживают плацдарм на левом берегу Днепра.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ISW.

По данным аналитиков, российский 28-й полк 70-й дивизии, который сейчас действует под Крынками, называется "Собянинским" и состоит из добровольцев из Москвы.

"26 января российский милблогер заявил, что российский 28-й полк 70-й дивизии сейчас действует под Крынками на восточном (левом берегу) Херсонской области и называется "Собянинским" и состоит из добровольцев из Москвы. 2 декабря 2023 года российский инсайдерский источник заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин стал пытаться создать собственную частную военную компанию (ЧВК) вскоре после мятежа группы "Вагнера" в июне 2023 года", — говорится в сообщении.

В ISW добавляют, что пока не могут независимо проверить эти данные от инсайдерского источника, а также предположение российского милблогера о том, что гипотетическая ЧВК Собянина может быть связана с 28-м полком.

В то же время, аналитики констатируют, что на левобережье Херсонской области продолжаются позиционные бои, подтвержденных изменений фронта на этом участке нет.

Напомним, эксперт сделал прогноз развития войны России против Украины на 2024 год – пять сценариев.

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