Под Купянском россияне возобновили наступление, продолжаются интенсивные бои — Синегубов

Россияне активизировались в Харьковской области. Самые мощные бои ведутся сразу около двух населенных пунктов.

На Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Тяжелые бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

Об этом 27 января рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Да, действительно, наши воины отбили около 13 вражеских атак. Интенсивность наступательных действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, немного южнее города Купянск, которое тоже довольно тяжелое, но полностью контролируемое нашими Вооруженными силами", — рассказал он.

Под Купянском россияне возобновили наступление / Фото: Deepstatemap

Глава Харьковской ОВА предполагает, что россияне могут возобновить более широкое наступление на Харьковскую область. Он отмечает, что местные власти и военные должны быть готовы к любым сценариям.

По словам Синегубова, в результате российских обстрелов в этом месяце погиб 21 житель Харьковской области, в том числе ребенок. Кроме того, около 180 человек получили ранения. В числе пострадавших 20 детей. За текущий месяц в области повреждено, по меньшей мере, 200 домов украинцев.

Напомним, ранее издание Financial Times обнародовало статью, в которой пишет, что новое масштабное наступление на Украину оккупанты планируют уже летом. Целью Москвы может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В то же время аналитики Американского института изучения войны (ISW) назвали даты "нового наступления РФ". Якобы оно должно состояться "приблизительно между 12 января и 2 февраля".

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