Под Курском ВСУ ликвидировали капитана второго ранга Наримана Шихалиева

Под Курском ликвидирован капитан Шихалиев / © 24 канал

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В результате удара по командному пункту оккупантов в Коренево Курской области 2 июля, кроме генерал-майора Михаила Гудкова, заместителя командующего Военно-морскими силами РФ, погиб также капитан 2 ранга Нариман Шихалиев. Вероятно, он находился в том же командном пункте во время атаки.

Об этом сообщают российские СМИ.

Официально признанная Россией гибель Михаила Гудкова, имевшего звание «героя России», подтверждает, что удар сил обороны оказался успешным. Гудков был известен как военный преступник, отдавший приказы о казни украинских пленных, а также жестоко обращался со своими подчиненными. Вместе с ним, по предварительным данным, было уничтожено еще около десятка российских офицеров.

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Ранее сообщалось, что в Курской области РФ якобы ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ, генерал-майора Михаила Гудкова. Это в результате удара по командному пункту в Коренево.

Об этом писали «военкоры» страны-агрессорки в Telegram.