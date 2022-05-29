Под Макаровом в Киевской области нашли тело замученного россиянами мужчину

В Киевской области, возле российских позиций под Макаровом, 29 мая нашли тело 38-летнего украинца, забитого оккупантами до смерти.
У погибшего не было семьи. Он приехал в Киевскую область работать строителем.
Об этом сообщила полиция в Киевской области.
"В лесной зоне Вышеграда полицейские Киевщины обнаружили и осмотрели труп мужчины. По предварительным данным, солдаты Российской Федерации забили мужчину до смерти", — отметили правоохранители.
Мужчина был одет в черное худи, голубую футболку, черные спортивные брюки и черные носки.
"Рядом с временными захоронениями следователи обнаружили документы 38-летнего Сергея Ивановича Кислицкого, родом из Волыни. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти", — отметили в Нацполиции.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне свозят в супермаркет тело мирных жителей, которые вымыло из могил при попытке возобновления водоснабжения.
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