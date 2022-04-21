Под Мариуполем нашли братские могилы: людей в пластиковых пакетах привозят грузовиками

В селе Мангуш Донецкой области обнаружили факт обустройства и массового захоронения погибших от российских оккупантов мариупольцев.

В районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая. На места массового захоронения грузовики привозят тела погибших: "просто сбрасывая их насыпью".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Интересная деталь: все тела помещены в пластиковые пакеты. То есть это вновь подтверждает нашу предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе. Это доказательство военных преступлений и попытка их скрыть", — говорится в сообщении.

Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Как сообщалось, армия страны-агрессорки Россия побуждает жителей Мариуполя надевать белую ленту, как отметку "свой", представляющую опасность для мирных людей. Таким образом, россияне используют гражданских как "приманку" для снайперов и воинов украинских военнослужащих.

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