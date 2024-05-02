Под Мариуполем обломки российской ракеты от ПВО метко упали на скопление окупантов — Андрющенко

После этого инцидента они перебазировали оперативно-тактические склады с оружием и отчасти свой личный состав.

Кафиры под Мариуполем так сбивали ракету, что на них упали обломки своей ракеты от ПВО.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Вчера, 1 мая, в Мариуполе прогремели взрывы. Россияне дважды пытались сбить что-то, что двигалось в сторону Ростовской области. Наши люди видели пролет ракет, а потом российская ПВО метко упала обломками в место концентрации российских оккупантов под Мариуполем, неподалеку Невского. Был перекрыт главный проспект. Все машины, которые двигались с направления, где было падение обломков ПВО, останавливали и проверяли машины и документы. То есть вчера в Мариуполе было очень тревожно оккупантам", - рассказал он.

По его данным, после этого случая россияне засуетились и перебазировали оперативно-тактические склады с оружием и частично свой личный состав.

"Потом им стало очень тревожно из-за этого, и они массово перебазировали оттуда оперативно-тактические склады с оружием и частично свой личный состав на левобережье Мариуполя как можно дальше от угрозы. Потому что они ожидали, что будет повторный удар", — добавил Андрющенко.

Напомним, "азовец" Самойленко ответил, можно ли было удержать Мариуполь в начале 2022 года.

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